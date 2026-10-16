Productores exigen medidas por impacto de importaciones

Productores dominicanos exigen medidas urgentes al gobierno para proteger la competitividad del sector agrícola ante la presión de las importaciones.

La presión sobre el sector agropecuario nacional sigue generando llamados de atención hacia las autoridades gubernamentales. Diversos gremios de productores en la República Dominicana han alzado su voz para exigir la implementación de medidas concretas de protección y salvaguarda, con el objetivo de resguardar la competitividad de la producción local frente al incremento en la entrada de productos importados.

La situación, que afecta la rentabilidad de múltiples rubros agrícolas, pone en debate el delicado equilibrio entre los compromisos comerciales internacionales y la supervivencia del campo dominicano.

Reclamos centrales del sector productivo

Los representantes de los sectores productivos han enfatizado que la falta de herramientas de protección equitativas coloca a los agricultores nacionales en una clara desventaja estructural:

Presión en los precios de mercado: La llegada masiva de mercancías extranjeras a costos reducidos desplaza a la producción local, dificultando que los productores recuperen sus costos operativos.

La llegada masiva de mercancías extranjeras a costos reducidos desplaza a la producción local, dificultando que los productores recuperen sus costos operativos. Demanda de incentivos y subsidios: Se solicita al gobierno la creación de mecanismos de apoyo financiero, asistencia técnica y subsidios temporales que permitan amortiguar el impacto de la competencia externa.

Se solicita al gobierno la creación de mecanismos de apoyo financiero, asistencia técnica y subsidios temporales que permitan amortiguar el impacto de la competencia externa. Defensa de la soberanía alimentaria: Los productores recuerdan que mantener una agricultura fuerte no es solo una cuestión económica, sino una garantía fundamental para la seguridad y el autoabastecimiento de la nación.

«Proteger la producción nacional es asegurar que las familias del campo puedan seguir trabajando la tierra con dignidad y garantizar alimentos frescos en la mesa de todos los dominicanos,» señalan portavoces de los gremios agrícolas.

El desafío actual exige un diálogo abierto y constructivo entre el Estado y los productores para diseñar políticas públicas eficaces que armonicen la apertura comercial con la defensa inquebrantable de la producción nacional.