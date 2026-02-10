Producción avícola impulsa la estabilidad del mercado

El crecimiento acumulado del sector en los últimos cinco años se aproxima al 45 %, resultado de la modernización de procesos productivos, la mejora genética y una mayor coordinación entre productores y autoridades

La producción avícola en la República Dominicana muestra una clara tendencia hacia la estabilización del mercado, impulsada por un repunte sostenido en la oferta de carne de pollo y huevos que permite cubrir gran parte de la demanda interna.

Cifras y proyecciones

Según la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), la producción nacional de carne de pollo cubre más del 85 % de la demanda interna, mientras que para el mes en curso se proyecta una oferta cercana a 21.4 millones de unidades de pollo y más de 400 millones de huevos de mesa, niveles que representan un récord histórico para el sector.

Causas del crecimiento

El crecimiento acumulado del sector en los últimos cinco años se aproxima al 45 %, resultado de la modernización de procesos productivos, la mejora genética y una mayor coordinación entre productores y autoridades. Estas mejoras han permitido enfrentar picos de demanda y presiones sobre los precios con mayor eficacia.

La mayor oferta ha contribuido a la contención de los precios: en los últimos meses el precio promedio ponderado del pollo procesado se ha mantenido por debajo de 100 pesos la libra, lo que favorece el acceso de la población a proteínas animales asequibles y reduce riesgos de escasez estructural.

El sector avícola ha combinado producción nacional con importaciones estratégicas de insumos y material genético para mitigar oscilaciones en la oferta. La coordinación entre productores, autoridades sanitarias y organismos de comercio ha sido clave para garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad del mercado.

la actual capacidad productiva y las proyecciones de la ADA, el sector avícola dominicano se perfila para mantener un equilibrio entre oferta y demanda durante los próximos meses, beneficiando tanto a consumidores como a productores y consolidando al pollo y al huevo como fuentes accesibles de proteína en el país.