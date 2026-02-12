¡Primicia! Turismo despega en enero con cifras récord

El turismo en la República Dominicana durante enero de 2026, ha destacando un crecimiento del 5% en el número de visitantes, incluyendo un aumento significativo de turistas extranjeros y dominicanos residentes en el exterior.

Se registró un total de 1,219,606 visitantes, con 825,000 llegadas por vía aérea, un aumento de 65,000 con respecto al año anterior.

Enero también vio un número récord de 393,759 cruceristas, con puertos como Puerto Plata y La Romana sirviendo como destinos importantes para las líneas de cruceros.

A pesar de las preocupaciones históricas sobre la competencia de Cuba, el país ha consolidado su posición como un destino turístico de primer nivel en la región, superando a otros países latinoamericanos en crecimiento turístico.