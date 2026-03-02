¡Primicia! Los Reyes del Humor «Raymond y Miguel» Con Jatnna

Anuncian su nueva película, «De tal palo, tal astilla», que se estrenará el 5 de marzo en todos los cines del país. Describen la película como una comedia familiar con elementos de misterio y drama, dirigida por Fran Perozo y con un elenco de calidad

Durante una entrevista exclusiva con Jatnna, los humoristas explican que se apoyan en un equipo de jóvenes talentos que los mantienen al día con la actualidad y las redes sociales. Ellos se encargan principalmente de interpretar los personajes. Destacan la habilidad de Raymond para transformarse en personajes femeninos sin una gran producción, lo que la gente acepta con cariño.

Jatnna resalta que el éxito de Raymond y Miguel se debe a que son «buenas personas» y que sus personajes son «puros», sin recurrir a «barbaridades» o «indecencias». Los humoristas afirman que, aunque el proceso es más largo, vale la pena mantener la calidad, ya que «lo bueno y lo correcto dura para siempre».

Comparten algunas anécdotas sobre su convivencia durante las giras y sus hábitos personales, como el uso de «Vaporú». Bromean sobre su edad, revelando que ambos están cerca de los 60 años.

Anuncian su nueva película, «De tal palo, tal astilla», que se estrenará el 5 de marzo en todos los cines del país. Describen la película como una comedia familiar con elementos de misterio y drama, dirigida por Fran Perozo y con un elenco de calidad, incluyendo a Nobel Poppy, Yamily, John Estrella y Manuel Chapuzó. Mencionan que la película también se estrenará en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica