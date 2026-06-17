¡Primicia! La vida de Omara Corporán, cónsul en Chicago

Conoce cómo esta líder dominicana ha logrado abrirse paso en la diplomacia internacional y su trabajo actual por la comunidad hispana en Chicago.

Jatnna Tavárez, habla con Omara Corporán, quien es actualmente la Cónsul General de la República Dominicana en Chicago y es reconocida como la cónsul mujer más joven en la historia del país.

Omara es abogada, con estudios en justicia criminal, diplomacia global y negocios internacionales. Explica que su interés por la política y el servicio público viene de su padre, el fallecido político Pedro Corporán.

Tras el fallecimiento de su padre, ella ha asumido un rol de liderazgo dentro del Partido de Unidad Nacional, trabajando en la reestructuración y fortalecimiento del partido, que actualmente se encuentra aliado al partido oficialista.

A solo tres meses de asumir el cargo, destaca haber rediseñado la operatividad del consulado. Ha logrado eficientizar los servicios, ampliar el alcance a estados bajo su jurisdicción (como Ohio y Michigan) y estrechar la relación con la diáspora dominicana.

Omara resalta la importancia de la gastronomía dominicana para atraer inversiones. Menciona un evento reciente donde, a través de la historia culinaria del país, logró atraer a representantes del estado de Illinois y al cuerpo consular local, generando un impacto positivo en los medios estadounidenses.

Actualmente trabaja en una iniciativa de Sister Cities para hermanar a Santo Domingo con Chicago, buscando fomentar la colaboración en cultura, educación e inversiones