En una emotiva entrevista en el programa Con Jatnna, la presentadora Jatnna Tavárez conversa con el reconocido artista dominicano José Virgilio Peña Suazo.

El artista, José Virgilio Peña Suazo, comparte su visión sobre cómo enfrentar las dificultades, enfatizando la importancia de la gratitud, la alegría y el manejo de las emociones como una forma de «ahorro» para el futuro.

La conversación destaca tanto su trayectoria musical como sus lecciones de vida.

Jatnna comienza agradeciendo el reconocimiento recibido recientemente, destacando la importancia de apoyar el talento y el valor de la mujer.

El artista comparte su visión sobre cómo enfrentar las dificultades, enfatizando la importancia de la gratitud, la alegría y el manejo de las emociones como una forma de «ahorro» para el futuro.

Peña Suazo relata anécdotas conmovedoras sobre su madre, a quien describe como su mayor cómplice y fuente de amor. Menciona el esfuerzo que ella hizo para apoyarlo en sus estudios y cómo fue la primera persona en evaluar sus composiciones.

Se repasa su carrera, desde sus inicios, su paso por la orquesta de Cuco Valoy y la creación de su propia agrupación, destacando siempre la disciplina como clave del éxito.

El artista habla con orgullo de sus hijos y nietos, y de cómo ha priorizado siempre el bienestar familiar, incluso en momentos de éxito profesional).

Hacia el final, Peña Suazo subraya que la verdadera longevidad se encuentra en disfrutar la vida y rodearse de personas queridas, manteniendo siempre una actitud positiva ante los retos.