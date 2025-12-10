Más Contenido

    ¡Primicia! “Habemus Papa» La obra teatral del año

    Programas
    Pocos minutos de lectura

    “Habemus Papa” se ha convertido en la obra teatral del año en República Dominicana, un montaje dirigido por Guillermo Cordero.5

    Explora el encuentro íntimo entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, con un elenco de primer nivel y una puesta en escena que combina fe, poder y filosofía.

    Basada en la pieza The Pope de Anthony McCarten, adaptada por José Emilio Bencosme.

    La obra ha sido descrita como “digitalmente histórica”, por integrar escenografía digital y un concepto innovador que reconfigura el panorama teatral dominicano.

    Críticos destacan que “Habemus Papa” no se limita a lo religioso, sino que se adentra en las profundidades de la condición humana, explorando la fragilidad de la certeza y la fuerza del perdón.

    Se considera un hito en el teatro dominicano, por la calidad actoral, la impecabilidad técnica y la profundidad filosófica de su propuesta.

    “Habemus Papa” se ha convertido en la obra teatral del año en República Dominicana, un montaje dirigido por Guillermo Cordero.5

    Explora el encuentro íntimo entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, con un elenco de primer nivel y una puesta en escena que combina fe, poder y filosofía.

    Basada en la pieza The Pope de Anthony McCarten, adaptada por José Emilio Bencosme.

    La obra ha sido descrita como “digitalmente histórica”, por integrar escenografía digital y un concepto innovador que reconfigura el panorama teatral dominicano.

    Críticos destacan que “Habemus Papa” no se limita a lo religioso, sino que se adentra en las profundidades de la condición humana, explorando la fragilidad de la certeza y la fuerza del perdón.

    Se considera un hito en el teatro dominicano, por la calidad actoral, la impecabilidad técnica y la profundidad filosófica de su propuesta.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados