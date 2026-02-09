Presidente Abinader encabeza lanzamiento del proyecto “La Ruta del Encuentro”

“La Ruta del Encuentro” contempla la realización de jornadas en distintas provincias, con el objetivo de acercar a las comunidades a programas de apoyo gubernamental, fomentar la identidad cultural y crear oportunidades de crecimiento para jóvenes, mujeres y sectores vulnerables.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó el acto de lanzamiento del proyecto “La Ruta del Encuentro”, una iniciativa que busca fortalecer la integración social y comunitaria a través de actividades culturales, educativas y de participación ciudadana.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó la importancia de promover espacios de diálogo y colaboración que contribuyan al desarrollo sostenible del país, resaltando que el proyecto se enmarca dentro de las políticas públicas orientadas a la inclusión y la cohesión social.

El evento contó con la presencia de autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones sociales, líderes comunitarios y miembros de la sociedad civil, quienes valoraron la iniciativa como un paso significativo hacia la construcción de un país más participativo y solidario.

Con este lanzamiento, el Gobierno reafirma su compromiso de impulsar proyectos que fortalezcan la unidad nacional y promuevan el bienestar colectivo.