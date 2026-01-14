Presidente Abinader dio clases de Moral y Cívica en un liceo de la capital

Se especula sobre si esta actividad es un evento puntual o el inicio de un programa más amplio

Se destaca que esta iniciativa, aunque no se sabe si será recurrente, se alinea con la medida del ministro de educación, Luis Miguel De Camps, de integrar la materia de moral y cívica en el currículo escolar.

Los presentadores del programa discuten la personalidad «directa» y «llana» de Abinader, quien «conversa más que enseña». Se especula sobre si esta actividad es un evento puntual o el inicio de un programa más amplio.

Además, se menciona que otros funcionarios, como la vicepresidenta y la esposa del presidente, también podrían participar en actividades similares.