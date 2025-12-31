Predicciones 2026: Numerología, Astrología y Tarot con Kala López

La reconocida astróloga y tarotista Kala López comparte sus visiones para el nuevo año, combinando numerología, astrología y tarot en un encuentro que promete guiar a la audiencia sobre amor, prosperidad y cambios trascendentales en 2026.

Con su estilo cercano y místico, Kala López recuerda que las predicciones no son destino fijo, sino herramientas para tomar decisiones conscientes.

El 2026 se perfila como un año de ajustes, aprendizajes y recompensas para quienes actúen con claridad y equilibrio.