¡Polémica! Alfredo Pacheco «Si lo que dije no ha sido adecuado pido disculpas»

El presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana, Alfredo Pacheco, se vio envuelto en una fuerte polémica tras responder públicamente a una carta firmada por la primera dama Raquel Arbaje y las hijas del presidente Luis Abinader, quienes criticaron la reforma del Código Penal por mantener la penalización del aborto en las tres causales.

Durante una sesión extraordinaria, Pacheco expresó que «merecíamos que nos lo dijeran de otra manera, a mí no me gustó y a los diputados tampoco», en referencia al tono de la carta. También recordó el esfuerzo de los legisladores del PRM para llevar a Abinader al poder, diciendo que «los amigos y aliados no se tratan como extraños».

Posteriormente, Pacheco ofreció disculpas a los legisladores de bancadas opositoras por haber utilizado el hemiciclo para expresar un tema interno del PRM. Sin embargo, sus declaraciones fueron calificadas como “fuera de lugar” por figuras como la senadora Ginette Bournigal, quien las describió como un “chantaje” y “muy feo”.

Este episodio ha intensificado el debate sobre el nuevo Código Penal, especialmente en torno a la despenalización del aborto, y ha evidenciado tensiones dentro del oficialismo.