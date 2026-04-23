¡Atención! 22 Provincias en Alerta por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a 22 provincias en alerta debido a las intensas lluvias generadas por una vaguada prefrontal y vientos cálidos.

El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene en Alerta Roja:

Las provincias de Espaillat y Puerto Plata están en alerta roja, lo que ha provocado la suspensión de la docencia en dichas zonas.

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En Alertas Amarillas:

Santiago, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Montecristi y San José de Ocoa.

En Alertas Verdes:

San Juan, Elías Piña, Monte Plata, Duarte (con atención al bajo Yuna), Samaná, Peravia, Santo Domingo, Distrito Nacional, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Dajabón y San Cristóbal.

Recomendaciones de las autoridades: