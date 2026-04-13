¿Qué hacer cuando el COE decreta alerta amarilla?

En ese escenario, la población debe activar medidas de prevención inmediatas y evitar conductas que pongan en peligro su vida.

Cuando el COE decreta alerta amarilla por vaguada en República Dominicana, significa que existe un riesgo importante de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

¿Qué significa la alerta amarilla?

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) utiliza la alerta amarilla para indicar que las condiciones meteorológicas representan una amenaza seria y que las comunidades en riesgo deben estar preparadas para evacuaciones preventivas o emergencias.

En este nivel, los aguaceros suelen ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con alta probabilidad de inundaciones urbanas y rurales.

alerta amarilla por vaguada

¿Qué hacer si estás en una provincia en alerta amarilla?

Mantente informado : sigue los boletines oficiales del COE, la Defensa Civil y la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

: sigue los boletines oficiales del COE, la Defensa Civil y la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet). Prepara un kit de emergencia : incluye agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio portátil, medicamentos básicos y documentos importantes en bolsas plásticas.

: incluye agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio portátil, medicamentos básicos y documentos importantes en bolsas plásticas. Ubica rutas de evacuación : identifica refugios cercanos y acuerda con tu familia un punto de encuentro seguro.

: identifica refugios cercanos y acuerda con tu familia un punto de encuentro seguro. Protege tu vivienda : revisa techos, desagües y asegúrate de que no haya objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua.

: revisa techos, desagües y asegúrate de que no haya objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua. Desconecta aparatos eléctricos en caso de inundación inminente.

en caso de inundación inminente. Colabora con tu comunidad: ayuda a personas mayores, niños y vecinos con movilidad reducida.

¿Qué evitar durante la alerta amarilla?

No cruces ríos, arroyos ni cañadas aunque parezcan tranquilos; el caudal puede aumentar en segundos.

aunque parezcan tranquilos; el caudal puede aumentar en segundos. Evita transitar por zonas inundadas en vehículos o a pie. El agua puede ocultar hoyos, basura o corrientes peligrosas.

en vehículos o a pie. El agua puede ocultar hoyos, basura o corrientes peligrosas. No te refugies bajo árboles durante tormentas eléctricas.

durante tormentas eléctricas. No difundas rumores ni información no verificada en redes sociales; esto genera pánico y confusión.

en redes sociales; esto genera pánico y confusión. No ignores las recomendaciones oficiales: si las autoridades ordenan evacuación, hazlo de inmediato.

momentos críticos

Momentos críticos

Las lluvias más intensas suelen registrarse en la tarde y noche , por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios en esas horas .

, por lo que se recomienda . Si debes salir, hazlo en la mañana y siempre informa a alguien de tu ruta y destino.

La alerta amarilla no es para alarmarse, sino para actuar con responsabilidad y prevención. En República Dominicana, donde las vaguadas son frecuentes, la preparación ciudadana es clave para reducir pérdidas humanas y materiales.

Infórmate, prepárate, evita riesgos innecesarios y sigue las orientaciones del COE. La prevención salva vidas.