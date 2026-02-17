Pediatras y padres de EE.UU. preocupados ante “cura” del autismo

La verdadera preocupación de los pediatras y de las asociaciones de padres no es solo la integridad física de los menores, sino el mensaje que se les envía: que su forma de procesar el mundo está «rota» y debe ser reparada a cualquier costo.

En los últimos meses, una ola de desinformación en redes sociales ha encendido las alarmas de la comunidad médica en Estados Unidos. Bajo la promesa de «recuperar» a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), diversas plataformas están promocionando tratamientos peligrosos que carecen de base científica y que, según expertos, representan una forma de abuso infantil.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) y la FDA han reiterado que el autismo no es una enfermedad que se «cura», sino una condición del neurodesarrollo con la que se nace y se vive.