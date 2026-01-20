Pedernales se prepara para recibir turistas con servicios de bienestar y masajes

Esta formación busca generar empleo, emprendimiento y salud, alineando la infraestructura turística con el capital humano local

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) ha lanzado un programa de capacitación en bienestar y masajes en Pedernales, con el objetivo de preparar talento humano para acompañar el desarrollo turístico que vive la provincia.

Esta formación busca generar empleo, emprendimiento y salud, alineando la infraestructura turística con el capital humano local.

Pedernales se encuentra en plena transformación hacia convertirse en un polo turístico de clase mundial, con proyectos como la construcción de más de 4,700 habitaciones hoteleras, el Aeropuerto de Cabo Rojo, el Puerto de Cruceros y el Paseo Marítimo, bajo la coordinación del Fideicomiso Pro-Pedernales creado por el Decreto 724-20. Sin embargo, INFOTEP reconoce que sin capital humano capacitado, la infraestructura no es suficiente.

INFOTEP impulsa el programa de Técnico en Masaje Corporal y Terapéutico , que enseña técnicas como masaje sueco, relajante, japonés, deportivo y de recuperación de lesiones.

, que enseña técnicas como masaje sueco, relajante, japonés, deportivo y de recuperación de lesiones. La capacitación busca que los participantes comprendan que el masaje no es solo un lujo , sino una herramienta de salud, prevención y calidad de vida , cada vez más demandada por la industria turística moderna.

, sino una herramienta de , cada vez más demandada por la industria turística moderna. En los últimos cinco años, 14,835 dominicanos han sido capacitados en esta área en todo el país.

han sido capacitados en esta área en todo el país. En la Región Enriquillo, que incluye Pedernales, 288 personas recibieron formación entre 2020 y agosto de 2025.

El director general de INFOTEP, Rafael Santos Badía, destacó que esta formación:

Genera ingresos a través de negocios y emprendimientos de calidad.

a través de negocios y emprendimientos de calidad. Fortalece el turismo , al ofrecer servicios de bienestar y salud a visitantes de diferentes nacionalidades.

, al ofrecer servicios de bienestar y salud a visitantes de diferentes nacionalidades. Contribuye al bienestar nacional, al preparar profesionales que también pueden atender necesidades locales.

Uno de los participantes, Danny Segura, estudiante en la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Pedernales, expresó que el curso le ha permitido adquirir conocimientos en diversos tipos de masajes y que esta capacitación será de gran ayuda para mejorar la salud y bienestar de las personas. “Mucha gente ve el masaje como un lujo, sin embargo, se trata de bienestar y salud para el cuerpo”, afirmó.

La iniciativa de INFOTEP en Pedernales integra la formación técnica con el desarrollo turístico, asegurando que la provincia no solo reciba turistas, sino que también esté preparada para cuidarlos.

Este esfuerzo fortalece la visión de un turismo sostenible, donde el bienestar y la calidad de vida son parte esencial de la experiencia del visitante.