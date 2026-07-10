Pasos cruciales: Qué hacer en caso de un sismo o terremoto

Expertos de la Defensa Civil de la República Dominicana, educan a la población sobre cómo actuar ante un terremoto y desastres naturales.

En el programa Aquí se habla español presenta una entrevista con expertos de la Defensa Civil de la República Dominicana, Bernardo Rodríguez y Kelvinson Cáceres, con el objetivo de educar a la población sobre cómo actuar ante un terremoto y desastres naturales.

La importancia de conocer la estructura de nuestra vivienda, materiales y terreno. Se enfatiza que el plan de evacuación debe hacerse antes del sismo, no durante.

Los expertos explican que resguardarse bajo el marco de una puerta es una teoría obsoleta que resultó peligrosa en sismos pasados. Recomiendan en su lugar la técnica del «triángulo de vida», que consiste en colocarse en posición fetal al lado de un objeto resistente para protegerse de los escombros.

Advierten sobre el peligro de intentar mover a personas atrapadas bajo escombros sin conocimiento profesional, debido al riesgo del síndrome de aplastamiento (donde la liberación súbita de presión puede causar fallos orgánicos). Recomiendan mantener la calma y documentar el número de personas afectadas.

Explican el método USAR (Búsqueda y Rescate Urbano), utilizado por organismos internacionales. Ante una réplica durante un rescate, el protocolo es la evacuación inmediata mediante señales sonoras (tres silbatos).

Afirman que, aunque ningún país está totalmente preparado para un gran sismo, el país ha avanzado significativamente en la formación de equipos especializados y la inversión en organismos como el SEMET (Cuerpo Especializado de Mitigación de Desastres).