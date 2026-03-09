Parodia Con los Famosos con Carlos Batista

Más Contenido

    Durante el segmento de preguntas y respuestas, la doctora bromea sobre dejar la migración para dedicarse a un programa de superación corporal.


    «Con los Famosos» de Carlos Batista, donde los comediantes Raymond Pozo y Miguel Céspedes interpretan a Carlos Batista y a la doctora Perla Abreu.

    En el programa, Carlos Batista se presenta como «el hombre más caro y elegante», mientras que la doctora Perla Abreu está invitada para hablar de asuntos migratorios.

