Osiris de León: Detalles del temblor de 4.0 en Las Terrenas

En una entrevista con el experto Osiris de León en el programa Show del Mediodía, explica los detalles sobre los sismos registrados

En una entrevista con el experto Osiris de León en el programa Show del Mediodía, explica los detalles sobre los sismos registrados en la mañana del 15 de julio de 2026.

Detalles del sismo: Ocurrió un temblor con epicentro al norte de Las Terrenas y al este del río San Juan. Inicialmente reportado como magnitud 4.5, la cifra fue corregida a 4.0 .

Ocurrió un temblor con epicentro al norte de Las Terrenas y al este del río San Juan. Inicialmente reportado como magnitud 4.5, la cifra fue corregida a . Alcance: Debido a que el sismo ocurrió muy cerca de la superficie, se sintió en gran parte del noreste del país, incluyendo Las Terrenas, Nagua, Sánchez, Santo Domingo, Bajo de Haina y San Francisco de Macorís.

Debido a que el sismo ocurrió muy cerca de la superficie, se sintió en gran parte del noreste del país, incluyendo Las Terrenas, Nagua, Sánchez, Santo Domingo, Bajo de Haina y San Francisco de Macorís. Réplicas: Se registró un temblor posterior de magnitud 2.6 , lo cual es descrito como un proceso normal de reacomodamiento de las placas tectónicas tras la liberación de energía.

Se registró un temblor posterior de magnitud , lo cual es descrito como un proceso normal de reacomodamiento de las placas tectónicas tras la liberación de energía. Contexto geológico: La zona se encuentra en el límite de contacto entre la placa Norteamericana y la placa del Caribe, un área históricamente activa donde ocurrió el gran terremoto de 1946.

El experto hace un llamado a la calma, explicando que se trata de actividad sísmica convencional y que no hay motivo para entrar en pánico