Onamet prevé aguaceros que podrían ser fuertes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento

Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde

Hoy el viento girará gradualmente al sureste, incrementando el contenido de humedad en nuestra masa de aire y elevando las temperaturas.

Por otro lado, una vaguada asociada a un nuevo sistema frontal empezará a acercarse a nuestro territorio, esperándose incrementos nubosos significativos en la tarde, acompañados de aguaceros que podrían ser fuertes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en poblados de las regiones noreste, noroeste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde.

El Gran Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 25/27 15/17 Puerto Plata Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 25/27 15/17 Duarte Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 25/27 16/18 Constanza Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 21/23 10/12 Peravia Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 25/26 16/18 San Pedro de Macorís Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 25/26 15/17 La Romana Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 25/27 15/17 La Vega Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 25/27 14/16 Monseñor Nouel Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 25/27 15/17 San Cristóbal Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 25/27 15/17 Samaná Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 25/27 17/19 Monte Cristi Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 24/26 15/17 Azua Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 25/27 15/17 San Juan Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 24/26 14/16 Barahona Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 25/27 16/18 La Altagracia Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. 25/27 16/18

Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.-