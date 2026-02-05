Más Contenido

    Onamet prevé aguaceros que podrían ser fuertes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento

    Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde

    Hoy el viento girará gradualmente al sureste, incrementando el contenido de humedad en nuestra masa de aire y elevando las temperaturas.

    Por otro lado, una vaguada asociada a un nuevo sistema frontal empezará a acercarse a nuestro territorio, esperándose incrementos nubosos significativos en la tarde, acompañados de aguaceros que podrían ser fuertes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en poblados de las regiones noreste, noroeste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.

    Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde.

    El Gran Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
    SantiagoMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.25/2715/17
    Puerto PlataMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.25/2715/17
    DuarteMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.25/2716/18
    ConstanzaMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.21/2310/12
    PeraviaMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.25/2616/18
    San Pedro de MacorísMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.25/2615/17
    La RomanaMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.25/2715/17
    La VegaMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.25/2714/16
    Monseñor NouelMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.25/2715/17
    San CristóbalMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.25/2715/17
    SamanáMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.25/2717/19
    Monte CristiMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.24/2615/17
    AzuaMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.25/2715/17
    San JuanMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.24/2614/16
    BarahonaMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.25/2716/18
    La AltagraciaMedio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.25/2716/18

     Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.-

