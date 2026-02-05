Onamet prevé aguaceros que podrían ser fuertes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento

Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde
Hoy el viento girará gradualmente al sureste, incrementando el contenido de humedad en nuestra masa de aire y elevando las temperaturas.
Por otro lado, una vaguada asociada a un nuevo sistema frontal empezará a acercarse a nuestro territorio, esperándose incrementos nubosos significativos en la tarde, acompañados de aguaceros que podrían ser fuertes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en poblados de las regiones noreste, noroeste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.
Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde.
El Gran Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|25/27
|15/17
|Puerto Plata
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|25/27
|15/17
|Duarte
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|25/27
|16/18
|Constanza
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|21/23
|10/12
|Peravia
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|25/26
|16/18
|San Pedro de Macorís
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|25/26
|15/17
|La Romana
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|25/27
|15/17
|La Vega
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|25/27
|14/16
|Monseñor Nouel
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|25/27
|15/17
|San Cristóbal
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|25/27
|15/17
|Samaná
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|25/27
|17/19
|Monte Cristi
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|24/26
|15/17
|Azua
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|25/27
|15/17
|San Juan
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|24/26
|14/16
|Barahona
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|25/27
|16/18
|La Altagracia
|Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento.
|25/27
|16/18
Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.-