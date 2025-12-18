Más Contenido

    Olivo Rodríguez Huertas responde las dudas más importantes del acontecer de RD

    El jurista dominicano Olivo Rodríguez Huertas ha estado respondiendo en entrevistas recientes las principales dudas sobre el acontecer político y legal de la República Dominicana, desde la vacancia en la alcaldía de La Vega hasta las reformas de los nuevos códigos y leyes

    Con un enfoque constitucional y crítico, el jurista advierte que las reformas deben fortalecer la institucionalidad sin vulnerar la Carta Magna, mientras sus análisis sobre la vacancia en La Vega y los nuevos códigos marcan el debate nacional.

