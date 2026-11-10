Nuria Piera y Juan Camilo Tovar: “Evento de la Realeza”

Nuria Piera conversa con el pastor Juan Camilo Tovar sobre el reciente «Evento de la Realeza»

La periodista Nuria Piera conversa con el pastor Juan Camilo Tovar sobre el reciente «Evento de la Realeza», un culto que ha generado polémica por su puesta en escena.

El pastor Tovar analiza la situación desde una perspectiva crítica y señala los siguientes puntos clave: