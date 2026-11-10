Nuria Piera y Juan Camilo Tovar: “Evento de la Realeza”

Nuria Piera conversa con el pastor Juan Camilo Tovar sobre el reciente «Evento de la Realeza»
La periodista Nuria Piera conversa con el pastor Juan Camilo Tovar sobre el reciente «Evento de la Realeza», un culto que ha generado polémica por su puesta en escena.
El pastor Tovar analiza la situación desde una perspectiva crítica y señala los siguientes puntos clave:
- Falta de esencia cristiana: El pastor sostiene que el evento no tiene relación con el cristianismo, describiéndolo como un «desfile de modas» o «show» más cercano a una premiación que a una ceremonia religiosa.
- Narcisismo espiritual: Se critica la ostentación y el uso de elementos monárquicos, como coronas, argumentando que el enfoque se aleja de la humildad del evangelio para centrarse en un «narcisismo espiritual» que exalta a la pastora en lugar de a Dios.
- El negocio detrás de la fe: Nuria Piera menciona que el evento funcionó como un negocio, con venta de entradas costosas y comercialización de vestuario y accesorios relacionados con la pastora, lo cual se aleja de la sencillez del mensaje bíblico.
- El peligro del engaño: Según el pastor Tovar, el mayor riesgo es que este tipo de prácticas distorsionan el mensaje cristiano y confunden a la sociedad, vendiendo falsas promesas bajo el «evangelio de la prosperidad»