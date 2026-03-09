Más Contenido

    Nuria Piera y el caso del Dr. Fadul: Una polémica desproporcionada

    El Ministerio de Salud Pública activó un protocolo de supervisiones en el consultorio del Dr. Fadul tras reportes periodísticos

    Nuria Piera explica que esta reacción busca desacreditar su trabajo periodístico de más de 40 años, impulsada por enemigos afectados por investigaciones pasadas

    Piera denuncia una intensa labor mediática por parte de patrocinadores afectados por sus investigaciones.

