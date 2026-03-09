Nuria Piera y el caso del Dr. Fadul: Una polémica desproporcionada

El Ministerio de Salud Pública activó un protocolo de supervisiones en el consultorio del Dr. Fadul tras reportes periodísticos

Nuria Piera explica que esta reacción busca desacreditar su trabajo periodístico de más de 40 años, impulsada por enemigos afectados por investigaciones pasadas

Piera denuncia una intensa labor mediática por parte de patrocinadores afectados por sus investigaciones.

