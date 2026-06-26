Nuria Piera analiza la reciente decisión judicial sobre el caso del colapso del techo en el establecimiento Jet Set

Decisión Judicial: El juez Raimundo Mejía dictó apertura a juicio contra los hermanos Maribel y Antonio Espaillat, acusados del colapso del techo.

El magistrado decidió que el caso sea juzgado bajo la figura de homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de muchas víctimas y sectores de la sociedad que pedían que se juzgara como homicidio voluntario.

El abogado Carlos Salcedo (invitado al programa) explica que, aunque existe indignación social, la decisión del juez se ajusta al principio de legalidad. Indica que, según el Artículo 319 del Código Penal, la conducta de los acusados corresponde a una negligencia grave pero no a una acción deliberada para causar la muerte.