Nuria Piera presenta: “Internados contra su voluntad”

Nuria Piera expone una grave problemática en la República Dominicana: el uso indebido de internamientos involuntarios en clínicas psiquiátricas

Este reportaje de investigación presentado por Nuria Piera expone una grave problemática en la República Dominicana: el uso indebido de internamientos involuntarios en clínicas psiquiátricas para resolver conflictos familiares o patrimoniales.

El caso de Juan Francisco López Yapor: El ingeniero industrial de 54 años denuncia haber sido «secuestrado» y llevado por la fuerza a la clínica de salud mental Renova el 19 de febrero. Según relata, fue interceptado por tres individuos bajo engaño mientras estaba en su empresa.

El ingeniero industrial de 54 años denuncia haber sido «secuestrado» y llevado por la fuerza a la clínica de salud mental Renova el 19 de febrero. Según relata, fue interceptado por tres individuos bajo engaño mientras estaba en su empresa. Contexto de conflicto: La víctima afirma que el internamiento ocurrió en medio de un proceso de separación y división de bienes con su exesposa, Nancy Estervina de Jesús Castro, quien también es socia en su empresa.

La víctima afirma que el internamiento ocurrió en medio de un proceso de separación y división de bienes con su exesposa, Nancy Estervina de Jesús Castro, quien también es socia en su empresa. Irregularidades médicas: La querella sostiene que, en el centro, el ingeniero fue sometido a medicación forzosa (sedantes y antipsicóticos) sin una evaluación clínica previa adecuada, un diagnóstico acreditado ni consentimiento informado. Se menciona que la psiquiatra responsable, Ilsa Emperatriz Quero Cabrera, supuestamente no realizó una valoración personal reciente al momento del ingreso.

La querella sostiene que, en el centro, el ingeniero fue sometido a medicación forzosa (sedantes y antipsicóticos) sin una evaluación clínica previa adecuada, un diagnóstico acreditado ni consentimiento informado. Se menciona que la psiquiatra responsable, Ilsa Emperatriz Quero Cabrera, supuestamente no realizó una valoración personal reciente al momento del ingreso. Desenlace inicial: Gracias a la intervención de sus familiares y abogados, el ingeniero fue localizado y dado de alta tras presionar a los directivos del centro. Posteriormente, el Ministerio Público arrestó a Nancy de Jesús tras meses de estar prófuga.

El reportaje cuestiona la falta de controles suficientes para garantizar que los centros de salud mental cumplan exclusivamente con criterios médicos y no se conviertan en herramientas para cometer actos ilícitos como secuestros o privación ilegal de libertad.