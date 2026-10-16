Nuria Piera presenta “Dr. Cruz Jiminián y el hospital de la dignidad”

Una investigación de Nuria Piera sobre la iniciativa del Dr. Félix Antonio Cruz Jiminián de construir el Hospital de la Dignidad en Manoguayabo

Este video presenta una investigación de la periodista Nuria Piera sobre la iniciativa del Dr. Félix Antonio Cruz Jiminián de construir el Hospital de la Dignidad en Manoguayabo.

El hospital busca ofrecer un espacio para que personas de escasos recursos en etapa terminal de una enfermedad puedan pasar sus últimos días con dignidad, recibiendo atención básica y alivio del dolor, en lugar de ser enviados a morir en sus hogares sin los cuidados necesarios.

El proyecto se desarrolla en terrenos propiedad del doctor y contempla una primera etapa con 30 habitaciones tipo cabaña, áreas de servicios médicos y cocina. Se planea una ampliación futura de hasta 200 habitaciones.

La construcción ha sido posible gracias a donaciones privadas. El doctor busca que el gobierno colabore con la asignación de personal médico y alimentación, mientras que el mantenimiento de las habitaciones se cubriría mediante un sistema de apadrinamiento.

El Dr. Cruz Jiminián enfatiza que no se realizarán estudios complejos ni se administrarán medicamentos de alto costo; el objetivo es puramente humanitario: evitar que el paciente muera en condiciones precarias.