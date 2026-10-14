Nuria Piera, analiza irregularidades administrativas en el CONAPE (Consejo Nacional de la Persona Envejeciente)
Este video, presentado por la periodista Nuria Piera, analiza irregularidades administrativas en el CONAPE (Consejo Nacional de la Persona Envejeciente).
- Suspensión de licitación: La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió una licitación de más de 45 millones de pesos para la compra de vehículos. Se detectaron fallas técnicas, falta de justificación para la compra y peritos sin la formación adecuada.
- Auditoría de la Contraloría: Se reveló un informe que abarca desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2024. Los hallazgos incluyen la ausencia de manuales de políticas y procedimientos en áreas clave como presupuesto, contabilidad e inventarios.
- Deficiencias en programas sociales: Se identificó que cuidadores del programa Familia de Cariño recibían ayudas mientras también figuraban en nóminas de otras instituciones públicas.
- Problemas presupuestarios y de control: La auditoría reportó más de 200 millones de pesos no ejecutados, pagos sin soporte documental y asignaciones de combustible que excedían los límites permitidos, incluyendo casos de personas que no figuraban como empleados.