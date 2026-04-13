Nuria Piera presenta “Arroyo Bonito: Inversión millonaria, inundaciones constantes”

El programa cuestiona la eficacia de las inversiones gubernamentales en la cañada La Malanga.

Nuria Piera investiga la situación crítica en el sector Arroyo Bonito, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, tras las intensas lluvias que dejaron fallecidos y miles de damnificados.

Las inundaciones recientes afectaron a más de 1,000 viviendas, revelando la vulnerabilidad de un sector construido históricamente cerca de una cañada contaminada y sin planificación.

El gobierno anunció una nueva inversión de 700 millones de pesos. Sin embargo, la comunidad denuncia que una obra anterior, de 348 millones de pesos realizada por la CAASD en 2024, resultó ser inconclusa e ineficaz para prevenir inundaciones.

Las familias relatan cómo perdieron sus pertenencias y denuncian la falta de respuesta de las autoridades ante promesas de desalojo, indemnizaciones y saneamiento real.

Además de la falta de finalización de las obras de drenaje, los residentes señalan que la construcción de la calle Higüey Aguacate y la alteración de los imbornales han agravado el flujo de agua hacia sus viviendas.

Aunque las autoridades mencionan inversiones totales de 8,000 millones de pesos en diversas cañadas y culpan a la acumulación de basura, el equipo de Nuria Piera sigue esperando respuestas sobre la empresa contratista y los detalles técnicos de la obra inconclusa en Arroyo Bonito.

En conclusión, el reportaje destaca la desconexión entre los anuncios millonarios de las autoridades y la realidad diaria de los ciudadanos, quienes continúan viviendo con miedo ante cada periodo de lluvia.