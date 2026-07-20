Nuria Piera: Alerta por Cyclospora: Lo que debes saber

Este reportaje de Nuria Piera aborda el reciente brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

En este reportaje de Nuria Piera aborda el reciente brote de ciclosporiasis en Estados Unidos (afectando a más de 34 estados), una enfermedad intestinal provocada por el parásito Cyclospora, y evalúa la situación y capacidad de respuesta en la República Dominicana.

La enfermedad,se describe como una condición que causa diarrea explosiva. El Dr. José Rafael Yunén aclara que no es una enfermedad nueva en la República Dominicana; ya es conocida por los médicos locales, aunque los brotes no han alcanzado la magnitud vista en EE. UU.

Capacidad de diagnóstico: El país cuenta con la tecnología necesaria, como el PCR gastrointestinal (o film array), que permite identificar parásitos como la Cyclospora de manera eficiente, una capacidad fortalecida durante la pandemia de COVID-19.