Más Contenido

    Nuevo Reglamento de Generación Distribuida y su impacto en el sector energético del país

    Programas
    Pocos minutos de lectura

    José Luis Moreno, director del Instituto de Energía de la UASD, explica el impacto de la Resolución SIE 007-2026 en el sector energético

    Se reconoce que la nueva ley simplifica la instalación de paneles solares. Sin embargo, encarece el servicio para personas con menos recursos.

    La resolución impone un cargo por el uso de la red a sistemas solares de menos de 10 kW. Esta medida es discriminatoria, ya que estos pequeños sistemas no utilizan la red para vender energía, sino para interactuar con ella en el punto de contrato. Además, se evita la pérdida técnica al generar energía cerca de los consumidores.

    José Luis Moreno, director del Instituto de Energía de la UASD, explica el impacto de la Resolución SIE 007-2026 en el sector energético

    Se reconoce que la nueva ley simplifica la instalación de paneles solares. Sin embargo, encarece el servicio para personas con menos recursos.

    La resolución impone un cargo por el uso de la red a sistemas solares de menos de 10 kW. Esta medida es discriminatoria, ya que estos pequeños sistemas no utilizan la red para vender energía, sino para interactuar con ella en el punto de contrato. Además, se evita la pérdida técnica al generar energía cerca de los consumidores.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados