¡Noticia de Última Hora! Gobierno anuncia cierre del Vertedero Duquesa

El anuncio del cierre del Vertedero Duquesa plantea preguntas sobre la gestión inmediata de residuos, la reubicación de operaciones y el impacto en comunidades cercanas. Fuentes oficiales prometen detallar el cronograma de clausura, las medidas de mitigación ambiental, las alternativas de disposición y los recursos destinados a la transición. Se espera que en las próximas horas se convoque una rueda de prensa con representantes del ministerio correspondiente y autoridades locales.