Noelia Hazim aclara polémica con Ingrid Gómez

La comunicadora Noelia Hazim en el programa Es Temprano Todavía,comparte detalles sobre su carrera y aclara diversas polémicas en las que se ha visto involucrada

Noelia Hazim explica cómo pasó de ser mercadóloga a involucrarse en los medios a través de un podcast en El Nuevo Diario y posteriormente su salto a la radio en Estrella 90.

Aclara el malentendido sobre sus comentarios hacia Ingrid Gómez respecto a su edad y su vestimenta deportiva, señalando que su intención era defender la libertad de expresión frente a las críticas sobre los tatuajes.

Se define como una persona confrontativa que da su opinión sin miedo a las consecuencias. Discute temas de actualidad como la política dominicana, la justicia y su rechazo a las críticas basadas en la vida personal de las figuras públicas.

Comenta sobre su vida familiar, asegurando que, aunque es una figura pública, mantiene un perfil privado donde no suele recibir visitas y prefiere dedicar su tiempo libre a sus dos hijos y a ver deportes.

La entrevista concluye con una nota ligera donde Noelia reitera que se puede seguir su contenido en sus redes sociales como Noelia Hazim.