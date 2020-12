Mujer borracha pela huevos con la boca y se hace viral + (Vídeo)

El video que se ha hecho viral en el que Melinda Friend, una estadunidense de 42 años, se dispuso a pelar huevos cocidos y a grabar el proceso en video luego de haberse tomado dos botellas de vino. El resultado te va a sorprender.

En las divertidas imágenes se puede escuchar a la mujer diciendo que odia pelar huevos cocidos y explica que su intención es poner en práctica un método de pelarlos que consiste en quebrar la cáscara por los extremos, retirar un poco y después utilizar su boca para el resto dando como resultado un momento sumamente divertido.

«Nunca en mi vida me he tomado dos botellas de vino, pero tengo que enseñales esto porque es lo más divertido que he hecho nunca.Tenía tantos huevos que pelar que decidí probar algo diferente», expresó entre carcajadas la mujer.

En el video se puede notar la felicidad de Melinda al darse cuenta de que podía quitar la cáscara a los huevos cocidos solo haciendo dos pequeñas aberturas y soplando con fuerza en uno de los extremos.

Miles de usuarios se mostraron cautivados por el video, pues la gran alegría que irradia la mujer se contagia y logró sacar miles de carcajadas entre los usuarios en redes sociales, quienes agradecieron el tip para pelar huevos y la gran personalidad de Melinda, quien había estado bebiendo de más.