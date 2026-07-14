Mitur y sectores locales impulsan turismo en Bayahíbe

Mitur se une a autoridades y empresarios locales para fortalecer el desarrollo turístico sostenible en Bayahíbe, impulsando seguridad e infraestructura.

Con el objetivo de consolidar uno de los polos turísticos más hermosos y estratégicos de la región este, el Ministerio de Turismo (Mitur) ha establecido una alianza de trabajo integral con autoridades municipales, empresarios y líderes comunitarios de Bayahíbe. Esta mesa de trabajo conjunto busca ejecutar un plan maestro que garantice el desarrollo sostenible y ordenado del destino.

Bayahíbe no solo es famoso por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, sino que también es el principal puerto de embarque para las miles de personas que visitan diariamente las islas Saona y Catalina. Por esta razón, su reordenamiento e impulso es una prioridad nacional.

Ejes centrales del plan de desarrollo

Durante los encuentros entre el Mitur y las fuerzas vivas de la comunidad, se han delineado los puntos críticos que recibirán atención inmediata para elevar la calidad de vida de los residentes y la experiencia de los visitantes:

Reordenamiento territorial e infraestructura: Mejorar el flujo vehicular, acondicionar las vías de acceso principales y optimizar las zonas de parqueo para los autobuses turísticos que llegan a la zona de embarque.

Mejorar el flujo vehicular, acondicionar las vías de acceso principales y optimizar las zonas de parqueo para los autobuses turísticos que llegan a la zona de embarque. Sostenibilidad ambiental: Implementar un manejo más riguroso de los residuos sólidos y proteger los ecosistemas marinos y terrestres del Parque Nacional Cotubanamá, garantizando que el turismo no impacte negativamente la biodiversidad.

Implementar un manejo más riguroso de los residuos sólidos y proteger los ecosistemas marinos y terrestres del Parque Nacional Cotubanamá, garantizando que el turismo no impacte negativamente la biodiversidad. Seguridad turística: Reforzar la presencia y el equipamiento del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Politur) y mejorar la iluminación en las playas y calles céntricas del municipio.

Impacto en la economía local

Este esfuerzo mancomunado no solo busca embellecer el destino, sino también dinamizar la economía de los pequeños y medianos comerciantes. Al mejorar la infraestructura y el orden de Bayahíbe, se fomenta que los turistas prolonguen su estadía en el municipio, consumiendo en los restaurantes, tiendas de artesanía y contratando los servicios de los operadores turísticos locales.

El compromiso es claro: transformar a Bayahíbe en un modelo de turismo sostenible y organizado, donde el crecimiento económico vaya de la mano con la preservación de su invaluable riqueza natural.