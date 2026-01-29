Más Contenido

    Mitur inaugura el Parque Duarte en Samaná para fortalecer la oferta turística y cultural

    El Ministerio de Turismo de República Dominicana (Mitur) inauguró oficialmente el Parque Duarte en Samaná, un espacio renovado que busca fortalecer la oferta turística y cultural de la provincia.

    El Parque Duarte se encuentra en el centro de Samaná, convirtiéndose en un punto de encuentro para residentes y visitantes.

    Ofrecer un espacio moderno y seguro que refuerce la identidad cultural de la comunidad y potencie el atractivo turístico de la zona.

    El proyecto dinamiza la economía de Samaná, fomenta el turismo interno y fortalece la imagen del destino a nivel internacional.

    Autoridades de Mitur destacaron que esta inauguración forma parte de la estrategia nacional de embellecimiento urbano y consolidación de destinos turísticos.

    La inauguración del Parque Duarte en Samaná representa un paso clave en la transformación urbana y turística de la provincia. Con esta obra, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso de impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de los residentes y fortalezcan la posición de República Dominicana como líder turístico en el Caribe.

