Mitur inaugura el Parque Duarte en Samaná para fortalecer la oferta turística y cultural

La obra incluyó mejoras en áreas verdes, mobiliario urbano, iluminación, espacios recreativos y zonas de esparcimiento.

El Ministerio de Turismo de República Dominicana (Mitur) inauguró oficialmente el Parque Duarte en Samaná, un espacio renovado que busca fortalecer la oferta turística y cultural de la provincia.

El Parque Duarte se encuentra en el centro de Samaná, convirtiéndose en un punto de encuentro para residentes y visitantes.

La obra incluyó mejoras en áreas verdes, mobiliario urbano, iluminación, espacios recreativos y zonas de esparcimiento.

Ofrecer un espacio moderno y seguro que refuerce la identidad cultural de la comunidad y potencie el atractivo turístico de la zona.

El proyecto dinamiza la economía de Samaná, fomenta el turismo interno y fortalece la imagen del destino a nivel internacional.

Autoridades de Mitur destacaron que esta inauguración forma parte de la estrategia nacional de embellecimiento urbano y consolidación de destinos turísticos.

La inauguración del Parque Duarte en Samaná representa un paso clave en la transformación urbana y turística de la provincia. Con esta obra, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso de impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de los residentes y fortalezcan la posición de República Dominicana como líder turístico en el Caribe.