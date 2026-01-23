Mitur impulsa la promoción de República Dominicana ante 700 turoperadores europeos en España

El Ministerio de Turismo de República Dominicana presentó su variada oferta turística ante más de 700 turoperadores y agentes de viajes europeos en España, con el objetivo de fortalecer la presencia del país en el mercado internacional y consolidar su posición como destino líder del Caribe.

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana (Mitur) presentó la oferta turística del país ante más de 700 turoperadores y agentes de viajes europeos, en un encuentro celebrado en España. La iniciativa busca fortalecer la presencia dominicana en el mercado europeo y consolidar al país como uno de los destinos más atractivos del Caribe.

Durante la jornada, se destacaron las bondades de República Dominicana como destino líder en sol y playa, además de su creciente oferta cultural, gastronómica y de turismo de naturaleza. Los representantes de Mitur resaltaron la conectividad aérea, la calidad hotelera y la hospitalidad dominicana como factores clave para seguir atrayendo visitantes desde Europa.

El evento incluyó presentaciones, rondas de negocios y espacios de networking, donde los agentes pudieron conocer de primera mano las novedades del sector turístico dominicano y las oportunidades de inversión que ofrece el país.

Con esta acción estratégica, Mitur reafirma su compromiso de diversificar mercados y fortalecer la promoción internacional de República Dominicana. La participación de más de 700 profesionales europeos evidencia el interés creciente por el destino y proyecta un futuro prometedor para el turismo dominicano en Europa.