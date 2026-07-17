Mitur impulsa a Jarabacoa como capital del ecoturismo

El Ministerio de Turismo promueve a Jarabacoa como el principal destino ecoturístico de República Dominicana

En su estrategia de diversificar la oferta turística más allá del tradicional modelo de sol y playa, el Ministerio de Turismo (Mitur) ha puesto en marcha un ambicioso plan para impulsar y promover a Jarabacoa como el destino ecoturístico por excelencia de la República Dominicana y de toda la región del Caribe.

Conocida popularmente como «la ciudad de la eterna primavera», Jarabacoa posee condiciones naturales inigualables que la convierten en un paraíso para los amantes de la montaña, los deportes extremos y el contacto directo con la naturaleza.

El auge del turismo verde y de montaña

El auge del turismo verde y de montaña

El enfoque del Mitur busca proyectar a nivel internacional los grandes atractivos de este municipio enclavado en la Cordillera Central, priorizando un modelo de desarrollo sostenible que beneficie a las comunidades locales y proteja el medio ambiente.

Entre los pilares de esta promoción destacan:

Aventura y deportes extremos: Jarabacoa es el centro neurálgico para actividades como el rafting en las caudalosas aguas del río Yaque del Norte, el parapente, el ciclismo de montaña y el canyoning en los Saltos de Baiguate y Jimenoa.

Jarabacoa es el centro neurálgico para actividades como el rafting en las caudalosas aguas del río Yaque del Norte, el parapente, el ciclismo de montaña y el canyoning en los Saltos de Baiguate y Jimenoa. Senderismo de clase mundial: Es el punto de partida principal para las expediciones hacia el Pico Duarte, la máxima elevación de las Antillas, atrayendo a miles de montañistas cada año.

Es el punto de partida principal para las expediciones hacia el Pico Duarte, la máxima elevación de las Antillas, atrayendo a miles de montañistas cada año. Clima y agroturismo: Su temperatura agradable durante todo el año, sumada a la producción de café de altura, flores y fresas, ofrece una experiencia agroturística y gastronómica única para el visitante local y extranjero.

Su temperatura agradable durante todo el año, sumada a la producción de café de altura, flores y fresas, ofrece una experiencia agroturística y gastronómica única para el visitante local y extranjero. Sostenibilidad: El Mitur trabaja de la mano con el Clúster Ecoturístico de Jarabacoa para asegurar que el crecimiento de la infraestructura hotelera y de cabañas mantenga el respeto por los ecosistemas boscosos y las fuentes hídricas.

Con esta renovada promoción, el Ministerio de Turismo reafirma que la República Dominicana lo tiene todo, consolidando a Jarabacoa como un destino vibrante, ecológico y preparado para recibir a los turistas que buscan una experiencia profunda y natural.