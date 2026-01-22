MITUR anuncia proyectos millonarios en Pedernales y Miches

El MITUR anunció una serie de proyectos millonarios en Pedernales y Miches, destinados a impulsar el desarrollo turístico, generar empleos y dinamizar la economía local.

El Ministerio de Turismo (MITUR) dio a conocer una ambiciosa cartera de proyectos millonarios que se desarrollarán en Pedernales y Miches, dos de las zonas con mayor potencial turístico de República Dominicana.

Pedernales: polo turístico del suroeste

Se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Turístico de la Región Enriquillo , que contempla la construcción de hoteles, carreteras y un puerto de cruceros en Cabo Rojo.

, que contempla la construcción de hoteles, carreteras y un puerto de cruceros en Cabo Rojo. La inversión busca transformar a Pedernales en un destino internacional, con énfasis en turismo de naturaleza y sostenibilidad.

Se proyecta la creación de miles de empleos directos e indirectos, beneficiando a comunidades locales.

Miches: expansión hotelera en el este

Miches se consolida como un nuevo polo turístico, con proyectos de hoteles de lujo y ecológicos.

El MITUR destacó que la zona cuenta con playas vírgenes y atractivos naturales que la convierten en un destino ideal para el turismo de alto nivel.

Se promueve la participación de Mipymes y emprendedores locales, quienes recibirán apoyo para integrarse a la cadena de valor turística.

Impacto económico y social

La inversión supera los miles de millones de dólares , con participación del Estado y del sector privado.

, con participación del Estado y del sector privado. Se busca diversificar la oferta turística del país, reduciendo la dependencia de Punta Cana.

El MITUR resaltó que estos proyectos fomentarán la formalización empresarial, el acceso a créditos y la capacitación de pequeños negocios.

El anuncio del MITUR sobre los proyectos millonarios en Pedernales y Miches representa una apuesta estratégica para diversificar y fortalecer el turismo dominicano. Estas inversiones buscan:

Transformar regiones emergentes en polos turísticos de referencia en el Caribe.

en polos turísticos de referencia en el Caribe. Generar empleo y dinamizar la economía local , integrando a comunidades y pequeños negocios en la cadena de valor.

, integrando a comunidades y pequeños negocios en la cadena de valor. Promover un modelo sostenible , que combine desarrollo con respeto al medio ambiente.

, que combine desarrollo con respeto al medio ambiente. Reducir la dependencia de Punta Cana, ampliando la oferta turística hacia nuevas zonas con gran potencial natural.

Se trata de un paso decisivo hacia un turismo más inclusivo, competitivo y equilibrado, que coloca a Pedernales y Miches en el mapa internacional como destinos de futuro para República Dominicana.