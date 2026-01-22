MITUR anuncia proyectos millonarios en Pedernales y Miches

El MITUR anunció una serie de proyectos millonarios en Pedernales y Miches, destinados a impulsar el desarrollo turístico, generar empleos y dinamizar la economía local.
El Ministerio de Turismo (MITUR) dio a conocer una ambiciosa cartera de proyectos millonarios que se desarrollarán en Pedernales y Miches, dos de las zonas con mayor potencial turístico de República Dominicana.
Pedernales: polo turístico del suroeste
- Se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Turístico de la Región Enriquillo, que contempla la construcción de hoteles, carreteras y un puerto de cruceros en Cabo Rojo.
- La inversión busca transformar a Pedernales en un destino internacional, con énfasis en turismo de naturaleza y sostenibilidad.
- Se proyecta la creación de miles de empleos directos e indirectos, beneficiando a comunidades locales.
Miches: expansión hotelera en el este
- Miches se consolida como un nuevo polo turístico, con proyectos de hoteles de lujo y ecológicos.
- El MITUR destacó que la zona cuenta con playas vírgenes y atractivos naturales que la convierten en un destino ideal para el turismo de alto nivel.
- Se promueve la participación de Mipymes y emprendedores locales, quienes recibirán apoyo para integrarse a la cadena de valor turística.
Impacto económico y social
- La inversión supera los miles de millones de dólares, con participación del Estado y del sector privado.
- Se busca diversificar la oferta turística del país, reduciendo la dependencia de Punta Cana.
- El MITUR resaltó que estos proyectos fomentarán la formalización empresarial, el acceso a créditos y la capacitación de pequeños negocios.
El anuncio del MITUR sobre los proyectos millonarios en Pedernales y Miches representa una apuesta estratégica para diversificar y fortalecer el turismo dominicano. Estas inversiones buscan:
- Transformar regiones emergentes en polos turísticos de referencia en el Caribe.
- Generar empleo y dinamizar la economía local, integrando a comunidades y pequeños negocios en la cadena de valor.
- Promover un modelo sostenible, que combine desarrollo con respeto al medio ambiente.
- Reducir la dependencia de Punta Cana, ampliando la oferta turística hacia nuevas zonas con gran potencial natural.
Se trata de un paso decisivo hacia un turismo más inclusivo, competitivo y equilibrado, que coloca a Pedernales y Miches en el mapa internacional como destinos de futuro para República Dominicana.