Misión cumplida: Médicos dominicanos regresan de Venezuela

Tras 12 días de ardua labor y más de 2,500 atenciones, el equipo médico regresó al país, reafirmando la histórica hermandad con Venezuela

El deber ha sido cumplido y los héroes de la salud ya están de vuelta en casa. Tras doce días de un intenso y loable trabajo en las zonas más críticas, el Equipo Médico de Emergencia de la República Dominicana (EMT-RD) y el Ministerio de Salud Pública regresaron al país luego de culminar con éxito su misión humanitaria en Venezuela, la cual fue golpeada por recientes y devastadores sismos.

Esta delegación, conformada por 40 profesionales de la salud y encabezada de manera presencial por el Ministro Víctor Atallah, no solo llevó medicamentos, sino un abrazo solidario. En los momentos de mayor angustia, la República Dominicana demostró con acciones palpables que los lazos de hermandad que la unen con el pueblo venezolano son inquebrantables.

El monumental balance de la misión médica

El esfuerzo del equipo dominicano en el terreno fue titánico y decisivo para la recuperación de las comunidades afectadas. De hecho, los datos oficiales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmaron que el contingente criollo asumió cerca del 28% de todas las atenciones médicas internacionales desplegadas en la zona.

Al pisar nuevamente suelo dominicano, la brigada presentó un balance histórico de todo lo logrado durante su estancia:

Alcance masivo: Lograron brindar asistencia médica directa y oportuna a 2,502 personas que habían quedado vulnerables tras los temblores.

Lograron brindar asistencia médica directa y oportuna a que habían quedado vulnerables tras los temblores. Abordaje integral: Los galenos realizaron 1,413 consultas de medicina general , brindando también atención especializada con 321 consultas pediátricas , 587 ginecológicas y 181 vitales intervenciones de salud mental para el manejo de crisis y estrés postraumático.

Los galenos realizaron , brindando también atención especializada con , y para el manejo de crisis y estrés postraumático. Prevención y suministro continuo: Se logró la entrega directa de 3,844 medicamentos, se procesaron miles de litros de agua potable para prevenir el brote de enfermedades infecciosas, y se establecieron cercos epidemiológicos mediante la aplicación de vacunas contra la difteria, el tétanos y la polio.

El regreso exitoso de esta delegación marca un hito en la diplomacia de salud y asistencia humanitaria del país, dejando una huella imborrable en el corazón de miles de venezolanos que, en medio de la tragedia, encontraron la mano amiga de la República Dominicana.