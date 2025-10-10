Ministro de Turismo inaugura reconstrucción del muelle de Caleta en La Romana

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó la inauguración de la reconstrucción del muelle de Caleta, en el distrito municipal del mismo nombre, con una inversión superior a RD$34 millones, destacando que la obra tendrá un impacto directo en el turismo marítimo, las excursiones y la economía local.

El proyecto, que era un reclamo de años de los residentes de Caleta, permitirá el atraque de hasta ocho catamaranes o 11 yolas, facilitando las excursiones hacia Isla Catalina y otras rutas turísticas de la zona.

El muelle cuenta con:

Una pasarela principal de 30.92 metros de largo por 3 metros de ancho.

de 30.92 metros de largo por 3 metros de ancho. Una sección de atraque de 26.5 metros por 2.5 metros.

Cuatro secciones perpendiculares de 5 metros por 2 metros cada una.

Revestimiento en madera de pino tratado americano , barandas de seguridad e iluminación.

, barandas de seguridad e iluminación. Una pasarela tipo sendero de 32 metros y dragado de playa que recuperó más de 355 metros cúbicos de arena.

un impacto directo y extraordinario en la economía y el turismo de la zona

Durante el acto, Collado afirmó:

“Obras como esta, que eran un viejo reclamo de la comunidad, tienen un impacto directo y extraordinario en la economía y el turismo de la zona”.

El ministro resaltó que el muelle se suma al malecón y bulevar de Caleta, inaugurados previamente, que han transformado el distrito en un espacio de recreación y desarrollo económico.

Impacto económico y social

La obra beneficiará a pescadores, operadores turísticos y comerciantes locales , generando nuevas oportunidades de empleo.

, generando nuevas oportunidades de empleo. Se espera que incremente la llegada de visitantes nacionales e internacionales, fortaleciendo la oferta turística de La Romana más allá de Casa de Campo.

Autoridades locales, como la gobernadora Ivelisse Méndez y el alcalde distrital Tury Reyes, coincidieron en que la obra marca un antes y un después para la comunidad.

El muelle de Caleta forma parte de un plan integral del Ministerio de Turismo que incluye la construcción y remodelación de malecones y muelles en San Pedro, Samaná, Cabrera, Haina y Pedernales, con el objetivo de ordenar el litoral costero y diversificar la oferta turística del país.

Con esta inauguración, Caleta se consolida como un nuevo polo turístico de La Romana, donde la infraestructura no solo embellece el entorno, sino que también abre oportunidades de desarrollo económico y social para toda la comunidad costera.