Ministro de Turismo entrega obras en Boca Chica

El ministro de Turismo entrega tres parques, la plaza Los Caracoles y la iglesia San Rafael Arcángel remozadas para impulsar el desarrollo

El compromiso con el desarrollo integral de los destinos turísticos del país continúa dando frutos tangibles. En un acto que resalta el impacto positivo de las inversiones públicas en las comunidades locales, el ministro de Turismo, David Collado, encabezó la entrega oficial de importantes obras de remozamiento urbano y religioso en el municipio de Boca Chica.

La intervención incluyó la inauguración de la renovada plaza Los Caracoles, los modernizados parques municipal e infantil, y la completa restauración de la histórica parroquia San Rafael Arcángel, espacios concebidos para devolver el esplendor a la zona y fomentar la convivencia familiar.

Obras que transforman el corazón de Boca Chica

Estas remodelaciones responden a una demanda histórica de los munícipes y buscan potenciar tanto la calidad de vida de los residentes como la experiencia de los miles de visitantes que llegan a este polo costero:

Parques Municipal e Infantil: Diseñados bajo estándares modernos de paisajismo, iluminación y seguridad, estos espacios de esparcimiento ofrecen áreas verdes recuperadas, juegos infantiles seguros y zonas de recreación para toda la familia.

Diseñados bajo estándares modernos de paisajismo, iluminación y seguridad, estos espacios de esparcimiento ofrecen áreas verdes recuperadas, juegos infantiles seguros y zonas de recreación para toda la familia. Plaza Los Caracoles: Un punto de encuentro comercial y artesanal completamente remozado que dignifica el trabajo de los comerciantes locales y mejora el ordenamiento urbano del litoral.

Un punto de encuentro comercial y artesanal completamente remozado que dignifica el trabajo de los comerciantes locales y mejora el ordenamiento urbano del litoral. Parroquia San Rafael Arcángel: La emblemática iglesia del municipio recuperó su esplendor arquitectónico y estructural gracias a un cuidadoso proceso de restauración, convirtiéndose nuevamente en el refugio espiritual y patrimonial por excelencia de la comunidad.

«Entregar obras que mejoran la calidad de vida de nuestra gente y embellecen nuestros destinos es la mejor manera de asegurar un turismo próspero, humano y sostenible,» destacó el ministro durante el acto inaugural.

Con estas acciones, el Ministerio de Turismo reafirma que el crecimiento de la industria sin chimeneas debe ir de la mano con el bienestar social, devolviendo espacios públicos dignos y seguros que fortalecen la identidad y el orgullo de cada comunidad dominicana.