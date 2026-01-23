Miguel Núñez: El artista que dio vida a Duarte y la historia dominicana

El artista dominicano Miguel Núñez, reconocido por sus retratos de figuras históricas de la República Dominicana, especialmente Juan Pablo Duarte cuenta su vida y obra, además de su conexión con la historia dominicana y el proceso detrás de sus icónicas pinturas.

Miguel Núñez narra cómo el maestro Cándido Bidó influyó en sus inicios en el arte, formando una escuela para jóvenes talentos en Bonao.

Explica su evolución de paisajista a retratista, buscando llenar un «vacío» en la historia del arte dominicano con obras de «excelencia» que el público pudiera disfrutar.