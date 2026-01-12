En Matamosquitos, un asentamiento haitiano formado hace unos 15 años tras un desalojo, muestra condiciones de arrabalización, falta de infraestructura y suciedad.
La migración ilegal haitiana presentado por Nuria Piera destacaron la buena convivencia entre haitianos y dominicanos. El reportaje muestra que gran parte del comercio local se sustenta en los haitianos (legales e ilegales), y algunos residentes afirman que la zona es muy segura, incluso más que barrios de «alta sociedad» en Santo Domingo
En Matamosquitos, un asentamiento haitiano formado hace unos 15 años tras un desalojo, muestra condiciones de arrabalización, falta de infraestructura y suciedad. Testimonios revelan que la policía y migración realizan operativos, pero los deportados pueden regresar pagando sobornos.
Se analizó la tarea entre la soberanía y la deshumanización en las repatriaciones, especialmente tras un aumento inusual de operativos que terminaron en altercados. Un caso notable fue el de una ciudadana haitiana en El Seibo que murió tras dar a luz en casa por miedo a ser deportada. La ONU rechazó la deportación de 900 haitianas embarazadas o lactantes, calificándolo de violatorio a las normas internacionales.