Michelle Campillo comparte sus estrategias de liderazgo

Michelle Campillo, CEO de la firma consultora Foco, quien comparte sus perspectivas sobre el liderazgo empresarial y estrategias de gestión.

En el programa Es Temprano Todavía presenta a Michelle Campillo, CEO de la firma consultora Foco, quien comparte sus perspectivas sobre el liderazgo empresarial y estrategias de gestión.

Michelle sostiene que existe una crisis actual de líderes, argumentando que el líder nace con ciertas habilidades pero debe perfeccionarse.

Compara al líder de una empresa con un director técnico de fútbol; su involucramiento y capacidad de influir son determinantes para los resultados de productividad.

Explica que su proceso de consultoría comienza entendiendo las expectativas del dueño y analizando por qué la productividad es baja, ya sea por falta de sistemas, equipo o conocimiento.

Subraya la importancia de ser primero buenos seres humanos para luego ser buenos líderes. Ante colaboradores que no funcionan o dañan el ambiente laboral, propone la desvinculación como un «final necesario«, evitando prolongar situaciones que afectan la reputación del líder y el clima organizacional.

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