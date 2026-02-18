“Me han hecho llorar mares”, manifestó Mariasela Álvarez tras anunciar su salida de TV

Mariasela Álvarez expresa su profundo agradecimiento a sus seguidores por el apoyo y el cariño recibidos tras el anuncio del cierre de su programa «Esta Noche Mariasela».

Compara la decisión con una separación de muchos años y comparte el dolor que siente al ver las reacciones de la gente, quienes se preguntan cómo se llenará el vacío que dejará el programa.

También aborda y desmiente categóricamente los rumores falsos que circulan en redes sociales sobre los motivos de su retiro, como el de que se irá como cónsul a España.

Mariasela enfatiza la importancia de los medios de comunicación tradicionales y lamenta la falta de apoyo de las empresas publicitarias, señalando que el gobierno no debería ser el único anunciante. Finalmente, hace un llamado a apoyar los programas de calidad y con compromiso