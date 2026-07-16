“Me atraen los hombres morenos”, Estefany Piña

Estefany Piña confiesa abiertamente su gusto por los hombres morenos, prefiriendo los perfiles latinoamericanos y del Caribe
En una entrevista en el programa Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos y Albert Mena, la invitada es la actriz y comunicadora Estefany Piña.
Estefany Piña confiesa abiertamente su gusto por los hombres morenos, prefiriendo los perfiles latinoamericanos y del Caribe, bromeando sobre los estándares de belleza dominicanos.
La invitada comparte su experiencia trabajando en radio, actualmente en la X102 junto a Mujeres al Borde Relata cómo su entrada a los medios fue una mezcla de plan y oportunidad.
- Versatilidad artística: Se destaca su carrera como actriz de teatro y productora artística. Además, menciona su participación en musicales como In the Heights y su trabajo previo en videoclips musicales.
- Vida personal y equilibrio: Estefany habla sobre su rutina diaria, que comienza a las 6:30 a.m. para equilibrar su maternidad, su labor en la fundación Yo También Puedo (donde trabaja por la inclusión) y sus compromisos profesionales.
- Estilo y evolución: Comenta sobre su estilo personal (anteriormente más «hippie») y cómo ha evolucionado a lo largo de los años.
La entrevista cierra con un ambiente ameno donde los conductores intentan, entre risas, que la invitada cante algún tema popular dominicano.