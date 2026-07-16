“Me atraen los hombres morenos”, Estefany Piña

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Estefany Piña confiesa abiertamente su gusto por los hombres morenos, prefiriendo los perfiles latinoamericanos y del Caribe

En una entrevista en el programa Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos y Albert Mena, la invitada es la actriz y comunicadora Estefany Piña.

Estefany Piña confiesa abiertamente su gusto por los hombres morenos, prefiriendo los perfiles latinoamericanos y del Caribe, bromeando sobre los estándares de belleza dominicanos.

La invitada comparte su experiencia trabajando en radio, actualmente en la X102 junto a Mujeres al Borde Relata cómo su entrada a los medios fue una mezcla de plan y oportunidad.

  • Versatilidad artística: Se destaca su carrera como actriz de teatro y productora artística. Además, menciona su participación en musicales como In the Heights y su trabajo previo en videoclips musicales.
  • Vida personal y equilibrio: Estefany habla sobre su rutina diaria, que comienza a las 6:30 a.m. para equilibrar su maternidad, su labor en la fundación Yo También Puedo (donde trabaja por la inclusión) y sus compromisos profesionales.
  • Estilo y evolución: Comenta sobre su estilo personal (anteriormente más «hippie») y cómo ha evolucionado a lo largo de los años.

La entrevista cierra con un ambiente ameno donde los conductores intentan, entre risas, que la invitada cante algún tema popular dominicano.

Estefany Piña confiesa abiertamente su gusto por los hombres morenos, prefiriendo los perfiles latinoamericanos y del Caribe

En una entrevista en el programa Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos y Albert Mena, la invitada es la actriz y comunicadora Estefany Piña.

Estefany Piña confiesa abiertamente su gusto por los hombres morenos, prefiriendo los perfiles latinoamericanos y del Caribe, bromeando sobre los estándares de belleza dominicanos.

La invitada comparte su experiencia trabajando en radio, actualmente en la X102 junto a Mujeres al Borde Relata cómo su entrada a los medios fue una mezcla de plan y oportunidad.

  • Versatilidad artística: Se destaca su carrera como actriz de teatro y productora artística. Además, menciona su participación en musicales como In the Heights y su trabajo previo en videoclips musicales.
  • Vida personal y equilibrio: Estefany habla sobre su rutina diaria, que comienza a las 6:30 a.m. para equilibrar su maternidad, su labor en la fundación Yo También Puedo (donde trabaja por la inclusión) y sus compromisos profesionales.
  • Estilo y evolución: Comenta sobre su estilo personal (anteriormente más «hippie») y cómo ha evolucionado a lo largo de los años.

La entrevista cierra con un ambiente ameno donde los conductores intentan, entre risas, que la invitada cante algún tema popular dominicano.

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