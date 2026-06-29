Maxi Feliz, dedicada a la lucha por la neurodiversidad e inclusión

Se presenta una inspiradora entrevista realizada por Jatnna Tavárez a Maxi Feliz, una abogada, empresaria y activista dominicana dedicada a la lucha por la neurodiversidad e inclusión.

Maxi Feliz comparte cómo el diagnóstico de autismo de su hijo (de 7 años) transformó su vida. Lejos de verlo como una tragedia, utilizó esta experiencia para empoderarse y comenzar a trabajar incesantemente por los derechos de las personas neurodivergentes.

Acción política y social: Actualmente, Maxi es titular de la primera Secretaría de Neurodiversidad e Inclusión dentro del partido Fuerza del Pueblo en la República Dominicana, marcando un precedente histórico para el país.

Labor de su fundación: Maxi dirige una fundación que ya tiene dos años trabajando en el levantamiento de información y propuestas de políticas públicas. Su objetivo principal es asegurar que se apliquen las leyes existentes, se asignen presupuestos adecuados y se realicen estadísticas reales para abordar las necesidades de las personas con condiciones como autismo, dislexia, dispraxia y síndrome de Down.

Compromiso con su país: A pesar de vivir en Nueva York, Maxi enfatiza que su labor en la República Dominicana es una prioridad tanto por su hijo como por su compromiso como dominicana de representar y mejorar su patria.