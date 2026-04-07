Más de 891,000 vehículos se movilizaron en tres días de Semana Santa

Este récord consolida a 2026 como el año de mayor movilidad terrestre en la historia reciente del país

La República Dominicana ha marcado un hito sin precedentes en su movilidad vial. Según los datos oficiales del fideicomiso RD Vial, un total de 891,601 vehículos transitaron por las estaciones de peaje del país durante los primeros tres días del asueto de Semana Santa este año.

Este volumen representa un incremento del 32.8% en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que equivale a 220,146 vehículos adicionales en las carreteras dominicanas.

El jueves 2 de abril fue la jornada con mayor actividad, registrando el paso de 366,871 unidades.

Solo entre miércoles y jueves, la cifra ya alcanzaba los 724,733 vehículos, superando los récords de años completos anteriores.

El director ejecutivo de RD Vial, Hostos Rizik, atribuyó este fenómeno a un «crecimiento estructural» impulsado por la modernización de la infraestructura y la confianza ciudadana en la asistencia vial.

Para gestionar este flujo masivo, el operativo “Conciencia por la Vida 2026” desplegó un contingente robusto:

Más de 3,600 efectivos de la Comisión Militar y Policial (COMIPOL).

de la Comisión Militar y Policial (COMIPOL). 220 patrullas , 46 ambulancias y 31 talleres móviles distribuidos en la Red Vial Principal.

, 46 ambulancias y 31 talleres móviles distribuidos en la Red Vial Principal. Peajes libres de pago: El Viernes Santo se facilitó el tránsito mediante la exoneración del pago en las estaciones, lo que permitió el paso de 166,868 vehículos ese día.

Este récord consolida a 2026 como el año de mayor movilidad terrestre en la historia reciente del país, reflejando un dinamismo turístico y social sin precedentes hacia el interior del país.