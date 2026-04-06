Más de 18 fallecidos durante Semana Santa 2026

A pesar de las fatalidades, se destaca una reducción en comparación con las 23 muertes del año anterior.

En la Semana Santa según Estadísticas del COE se reportaron 18 personas fallecidas durante el operativo. 411 intoxicaciones alcohólicas, incluyendo 15 menores de edad.

A pesar de las fatalidades, se destaca una reducción en comparación con las 23 muertes del año anterior.

Hubo un incremento significativo en el flujo vehicular, con más de 891,600 traslados registrados por el fideicomiso RD Vial, un aumento del 33% respecto al año pasado.