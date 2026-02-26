Martha Candela nos revela cómo nace su tema “CLEAN”

Martha Candela en el programa “Énfasis con Iván Ruiz”, comparte anécdotas y reflexiones sobre su vida, fe y música

Los puntos clave de la entrevista incluyen:

Martha Candela relata su experiencia en Hawaii, donde llevó una tambora y la bandera dominicana, descubriendo que la palabra «Hawaii» significa «patria». Ella lo interpreta como un acto profético para limpiar la nación.

Expresa su inquietud por la situación antagónica en la sociedad dominicana y la fusión que se intenta hacer con Haití, enfatizando la importancia de defender la patria.