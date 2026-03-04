Mario Alonso Puig: “Siempre me interesó el comportamiento del cerebro”

Desde joven, Puig se interesó por el funcionamiento del cerebro y la mente, e incluso realizaba disecciones

El Dr. Mario Alonso Puig comparte su perspectiva sobre la mente, el cerebro y las emociones, así como la conexión entre lo físico, lo mental y lo espiritual.

Explica por qué no recordamos mucho de los primeros años de vida debido a la evolución del hemisferio derecho, que maneja imágenes y emociones. Los recuerdos quedan en el inconsciente y son difíciles de acceder con el lenguaje.

Puig habla de cómo Freud introdujo el concepto del inconsciente, pero se inclina más hacia las ideas de Jung sobre la trascendencia y el mundo espiritual, algo que Freud, al ser más materialista, no exploró.

